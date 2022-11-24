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Тренер «Нью-Джерси» Брылин — о матче с «Торонто»: все голы отменены по правилам

Тренер «Нью-Джерси» Брылин — о матче с «Торонто»: все голы отменены по правилам
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Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал отменённые голы своей команды в матче с «Торонто» (1:2) и объяснил ситуацию с последней отменённой шайбой. Напомним, в ходе встречи арбитры трижды отменяли голы «дьяволов», после чего болельщики домашней команды забросали лёд посторонними предметами в знак протеста.

«Все голы отменены по правилам. По поводу последнего гола: если посмотреть в книге правил, там говорится, что шайба, попавшая в ворота от любого движения коньком, не засчитывается, даже если она попадает туда от чужого или своего игрока, либо от судьи. Но там шайба летела не в ворота, а двигалась поперёк и оказалась в воротах от конька игрока «Торонто». Ситуация там была неординарной, так как если бы шайба не попала в конёк игроку соперника, то наш хоккеист точно бы замкнул такую передачу на дальней штанге», — цитирует Брылина ТАСС.

Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Баффало Сэйбрз» 26 ноября.

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