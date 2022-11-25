Шипачёв: играли бы мы хорошо — ничего плохого про нас бы не писали, а пока мы ковыряемся

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв ответил, как команда справляется с психологическим давлением со стороны прессы, которая постоянно отправляет в отставку главного тренера казанцев Олега Знарка. Форвард рассказал, что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке и исправить положение команды в текущем сезоне.
«Стараемся не обращать внимания. Много чего пишут: отставки, замены, обмены. Журналисты работают на полную катушку. Но я могу сказать одно: играли бы мы хорошо — ничего бы не писали. А пока вот так ковыряемся, то и слухи будут появляться. Никуда от этого не деться. Надо улучшать результаты. Победа над «Барысом» должна дать нам немного воздуха.
Почему мало забиваем? А это, конечно, напрягает. С «Сибирью» вроде возим-возим, а ничего не забиваем. Выхлопа нет. Соперник тем временем забивает четыре. Тут по части завершения вопросы есть ко всем. И ко мне в том числе: за половину сезона четыре гола. Ну что это такое? Мне кажется, я даже в самом начале карьеры, когда из Череповца на полсезона в Белгород ездил, больше забивал.
Надо работать, тренироваться. Невозможно же за три месяца разучиться играть в хоккей. Мне что, руки и ноги поменяли? Возможно, не совсем готовые в сезон вошли. Не совсем в плане физики вкатились через предсезонку. Сейчас игра более-менее улучшается в плане контроля шайбы, ребята её лучше двигают. Но, опять же, это не всегда приводит к голам. Вратари, Билялов и Мифтахов, нам очень сильно помогают на данном этапе. Их вклад в наши победы — процентов 70», — цитирует Шипачёва Sport24.
В текущем сезоне «Ак Барс» после 33 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В прессе неоднократно появлялись слухи, что главный тренер казанцев Олег Знарок будет отправлен в отставку после выездной серии команды. В последнем выездном матче казанский клуб обыграл астанинский «Барыс» со счётом 2:1. Следующий матч «Ак Барс» проведёт 27 ноября на домашнем льду с ХК «Сочи».
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