СДК КХЛ отменил штраф нападающего московского «Динамо» Михайлова за удар в голову Пакетта
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) и принял решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Владислава Михайлова по п.1.3. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею).
Напомним, в концовке второго периода форвард гостей применил силовой приём на нападающем минчан Седрике Пакетте. Арбитры усмотрели в действиях Михайлова удар в голову и удалили форварда москвичей до конца игры. Минское «Динамо» в ходе большинства забросило три шайбы, чем во многом предопределило исход матча в свою пользу (4:3).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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