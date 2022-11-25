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Источник: на внука Всеволода Боброва заявили в полицию, он сломал нос партнёру по команде

Источник: на внука Всеволода Боброва заявили в полицию, он сломал нос партнёру по команде
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На внука известного советского хоккеиста Всеволода Боброва заявили в полицию: он избил своего товарища по команде и сломал ему нос, сообщает телеграм-канал «База».

Конфликт произошёл ещё 21 октября во время тренировки юношеской хоккейной команды «Cпартак» с игроками 2006 года рождения. В раздевалке команды внук Боброва Клим ударил партнёра по команде Андрея, сломав ему нос.

Директор спортивной школы пытался замять инцидент и даже обещал исключить Клима из команды. Однако после совещания с тренерами внука Боброва оставили в клубе. После этого родители пострадавшего хоккеиста обратились в полицию. При этом, по словам источников «Базы», это не первый раз, когда парень затевал драку.

Интересно, что бабушка Клима — вторая жена Всеволода Боброва, знаменитого советского хоккеиста и олимпийского чемпиона. По мнению некоторых родителей хоккеистов команды, этот факт помогает Климу систематически избегать наказания.

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