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ИИХФ вынесла выговор ФХР за символику спецоперации на матчах КХЛ

ИИХФ вынесла выговор ФХР за символику спецоперации на матчах КХЛ
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Дисциплинарный совета ИИХФ объявила Федерации хоккея России выговор за нарушение Кодекса этики организации.

«Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под её юрисдикцией, что она этого не сделала и что в дальнейшем она должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы такое поведение больше не оставалось без внимания и без контроля.

Совет по этике ИИХФ передал в Дисциплинарный совет ИИХФ дело о возможном нарушении Кодекса этики ИИХФ из-за пропаганды спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) клубами и лигами, находящимися под юрисдикцией организации, и неспособности Федерации хоккея России предпринять какие-либо действия для прекращения таких нарушений или сообщения о них.

Комиссия приняла во внимание ответ Федерации хоккея России в письмах и в ходе слушаний, показанные болельщиками на аренах знаки, которые не выглядели сделанными вручную и появлялись на разных стадионах, плакаты и билборды с политическим контекстом на аренах, носящие более постоянный характер, и тот факт, что клубы решили публиковать фотографии с такими сообщениями в своих аккаунтах в социальных сетях», — говорится в сообщении на официальном сайте ИИХФ.

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Теги Хоккей КХЛ ФХР ИИХФ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: IIHF

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