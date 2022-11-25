Матч «Нэшвилл» — «Колорадо» перенесён по необычной причине

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте объявила о переносе встречи регулярного чемпионата между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

Матч, запланированный на 22:00 по московскому времени, должен был состояться на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Тем не менее, его перенесли по не самой обычной причине: на арене прорвало водопровод, который значительно повлиял на состояние стадиона.

Отмечается, что решение по проведению встречи между «Нэшвиллом» и «Коламбус Блю Джекетс», которую запланировали на ночь с 26 на 27 ноября на 04:00 мск, будет вынесено позже.

Напомним, «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. За 18 матчей «лавины» сумели набрать 23 очка. «Нэшвилл» с 20 баллами после 20 встреч расположился на 11-м месте на Западе.