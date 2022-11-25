The Athletic объяснил, почему обмен тафгая Райана Ривза — хороший шаг для «Миннесоты»

Журналист The Athletic Майкл Руссо объяснил, почему обмен нападающего Райана Ривза в «Миннесоту Уайлд» — хороший шаг для «дикарей».

«Как сообщал The Athletic, в течение двух недель Герин (Билл Герин, генменеджер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») преследовал Ривза, чтобы добрать шестёрку игроков для третьего-четвёртого звеньев и начать выигрывать баталии за шайбу у бортов. Ривз по-прежнему остаётся одним из самых крутых — если не самым крутым — человеком в хоккее, а «Уайлд» — одна из самых низкорослых и наименее сильных физически команд в лиге. В этом сезоне они проиграли немало битв за шайбу и сейчас занимают 24-е место по количеству силовых приёмов за 60 минут с результатом 21,29. С момента прихода в НХЛ в сезоне-2010/2011 Ривз занимает третье место среди активных игроков по количеству хитов (2645) и шестое по штрафным минутам (992).

По даннымhockeyfights.com, Ривз также участвовал в 78 боях за свою карьеру в НХЛ, включая один бой с игроком «Уайлд» Маркусом Фолиньо», — приводит слова Руссо The Athletic.