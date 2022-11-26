Кочетков совершил эффектный сейв в матче с «Бостоном». Маршан уже начал праздновать гол
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков совершил эффектное спасение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Бостон Брюинз».
В одном из эпизодов встречи нападающий «мишек» Брэд Маршан отдал передачу на пятачок, где форвард Давид Крейчи пытался перевести шайбу в ворота. Кочетков помешал ему. После этого чешский хоккеист попытался добить шайбу. Маршан уже начал праздновать гол, однако на пути вновь оказался российский голкипер.
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).
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