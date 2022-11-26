Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К концу третьего периода счёт 3:0 в пользу «Кэпс».
На 53-й минуте встречи российский капитан «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу, реализовав численное большинство. Для 37-летнего нападающего этот гол стал 791-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание до легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 10 шайб. Лидирует же канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
Отметим, что для Овечкина эта шайба стала 11-й в новом сезоне.
Новость по темеESPN об Овечкине: охота за рекордами Великой восьмёрки — самая захватывающая часть «Кэпс»
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:16
-
00:09
-
00:01
- 25 ноября 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:02
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:45
-
21:39
-
21:29
-
21:20
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
Партнерский контент