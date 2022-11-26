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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К концу третьего периода счёт 3:0 в пользу «Кэпс».

На 53-й минуте встречи российский капитан «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу, реализовав численное большинство. Для 37-летнего нападающего этот гол стал 791-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание до легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 10 шайб. Лидирует же канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Отметим, что для Овечкина эта шайба стала 11-й в новом сезоне.

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