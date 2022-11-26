Курьёзная шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий Александр Барабанов. Гол получился курьёзным, после ошибки защитника гостей Шона Дурзи. Ещё одну шайбу за «акул» забросил Кевин Лабанк. За «Кингз» отличались Джарет Андерсон-Долан, Филлип Дано, Виктор Арвидссон, Расмус Купари и Анже Копитар.

«Лос-Анджелес Кингз» прервали серию из трёх подряд поражений и в следующем матче 28 ноября примут на своём льду «Оттаву Сенаторс». «Сан-Хосе» уступили во второй встрече подряд и 28 ноября примут на своём льду «Ванкувер Кэнакс».