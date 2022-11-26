Курьёзная шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий Александр Барабанов. Гол получился курьёзным, после ошибки защитника гостей Шона Дурзи. Ещё одну шайбу за «акул» забросил Кевин Лабанк. За «Кингз» отличались Джарет Андерсон-Долан, Филлип Дано, Виктор Арвидссон, Расмус Купари и Анже Копитар.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Андерсон-Долан (Лизотт, Даути) – 08:55 (5x5) 1:1 Лабанк (Майер, Гертл) – 13:02 (5x5) 1:2 Дано (Арвидссон, Дурзи) – 17:54 (5x4) 1:3 Арвидссон (Фиала, Дурзи) – 24:39 (5x5) 2:3 Барабанов – 39:23 (5x5) 2:4 Купари (Андерсон-Долан, Калиев) – 42:51 (5x5) 2:5 Копитар (Кемпе) – 57:32 (en)
«Лос-Анджелес Кингз» прервали серию из трёх подряд поражений и в следующем матче 28 ноября примут на своём льду «Оттаву Сенаторс». «Сан-Хосе» уступили во второй встрече подряд и 28 ноября примут на своём льду «Ванкувер Кэнакс».
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