Барбашёв выиграл драку с Перри, завалив канадца на лёд, в матче «Тампы» с «Сент-Луисом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На первых минутах матча случилась драка между российским нападающим «блюзменов» Иваном Барбашёвым и канадским форвардом «молний» Кори Перри. Стычка продилась несколько секунд, россиянин повалил на лёд канадца, после чего вмешались судьи. По итогам потасовки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

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В текущем сезоне Барбашёв принял участие в 20 матчах, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности форварда составил «+6».