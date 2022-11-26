«Мы не плачем». NBC Sports — о моменте, где Овечкин празднует гол с сыном

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Третий гол в матче забил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который подъехал к заградительному стеклу и рукой поприветствовал своего сына, находящегося на трибунах за бортом. Американская телекомпания NBC Sports умилилась такому поступку россиянина.
«Мы не плачем», — говорится в сообщении на официальном аккаунте компании в соцсети с намёком на трогательность момента.
Фото: скриншот соцсети NBC Sports Capitals
Отметим, что эта шайба стала для Овечкина 11-й в текущем сезоне. Кроме того, этот гол стал 791-м в карьере россиянина, который сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 10 шайб.
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