Овечкин рассказал, в какой ситуации находится «Вашингтон» и что команде нужно делать

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Капитан «столичных» набрал в этой встрече два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу.



«Когда ты побеждаешь, всегда получаешь заряд уверенности. Иногда ты играешь хорошо, но не можешь выиграть матч, и это немного расстраивает. Но ситуация прямо сейчас такова, что мы просто должны набирать очки. Неважно как — везение, неудачный отскок, — нам просто нужно набирать очки», — приводит слова Овечкина Washington Post.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). «Столичные» теперь на четыре очка отстают от зоны плей-офф.

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