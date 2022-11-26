Кузьменко: в КХЛ я мог расслабиться при игре в обороне, но в НХЛ за это сразу накажут

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от игры в НХЛ. Российский форвард проводит свой первый сезон в лиге.
«Для меня играть в НХЛ — это большой вызов. Теперь каждый день я учусь. Я имею проблемы при игре в зоне защиты. Брюс (Будро — главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») и другие тренеры помогают мне. В КХЛ при игре в обороне я мог немного расслабиться, это нормально. Но в НХЛ даже одна секунда отдыха будет моментально наказана. Играть в обороне — это большая ответственность, теперь я стал лучше понимать это, я работаю над этим каждый день.
Мне нужно каждый день ходить в тренажёрный зал, крутить педали. Понимаю, что в НХЛ у меня будет хорошая игра после хорошей работы на тренировках. После игры в НХЛ неважно, выиграл ты или проиграл — иди в зал на велотренажёр», — цитирует Кузьменко Sportsnet.
В текущем сезоне НХЛ на счету Кузьменко 16 (8+8) очков в 19 матчах за «Ванкувер». Напомним, минувшим летом Кузьменко подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка. В прошлом сезоне россиянин выступал за СКА, в составе которого стал вторым бомбардиром КХЛ с 53 (20+33) очками в 45 играх.
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