«Он очень опытный вратарь, обладатель Кубка Стэнли». Овечкин о шат-ауте Кемпера с «Флэймз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил вратаря столичной команды Дарси Кемпера за игру в матче с «Калгари Флэймз» (3:0). Канадский голкипер отразил все 32 броска, оформив шат-аут. В недавнем матче с бывшим клубом «Колорадо» Кемпер пропустил четыре шайбы, а «Вашингтон» уступил со счётом 0:4.

«Он очень опытный вратарь, чемпион Кубка Стэнли. Он знает, как нужно играть после неудачных матчей, сегодня он сделал несколько важнейших сейвов. Вот почему у него сегодня шат-аут», — цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своей соцсети.

Кемпер оформил свой второй сухой матч в текущем сезоне. После 17 матчей 32-летний голкипер продемонстрировал процент отражённых бросков 91,4%. Кемпер является обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в прошлом сезоне.