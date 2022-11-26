Тамбиев — о победе над «Нефтехимиком»: было тяжело, но ребята вытащили всё из себя

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал вторую победу подряд в матче с «Нефтехимиком» (2:1).

«Серийные игры всегда сложные. В них на первую роль выходят сила воли, характер и командный дух. Доволен, что мы выиграли именно вторую игру. У команды была правильная философия. Это приходит не сразу, но шаг за шагом ребята сплачиваются. За счёт этого, за счёт системы игры мы добились этой победы. Было видно, что сложно, тяжело, но ребята вытаскивали всё из себя и работали честно, до конца», — цитирует Тамбиева пресс-служба лиги.

Напомним, вчера «Адмирал» обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:3. Владивостокский клуб после 36 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает третье место в таблице Восточной конференции.