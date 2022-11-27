Российский вратарь «Колорадо» Георгиев признан первой звездой матча с «Далласом»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 41 из 42 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.
В текущем сезоне 26-летний вратарь провёл 13 матчей, в 10 из которых одержал победу. Процент отражённых бросков составил 93,3%.
Напомним, в это межсезонье 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш». С Георгиевым заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 10,2 млн. За первый год вратарь получит $ 3,6 млн, $ 3,7 млн — за второй, а за третий — $ 2,9 млн. По предыдущему соглашению его заработная плата была $ 2,4 млн в год.
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