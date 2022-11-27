«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в матче со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) одержали гости.
Это поражение стало для уфимцев седьмым в последних восьми матчах. Единственную победу за эти встречи «Салават Юлаев» одержал 25 ноября дома в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Разница шайб в этих матчах клуба из Уфы — 13:23.
Подопечные Виктора Козлова после 35 матчей набрали 43 очка и находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Трактором» 2 декабря в 17:00 мск.
После сегодняшнего поражения главный тренер уфимцев Козлов заявил, что «клубу необходимы выходные».
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