«Один из тех рекордов, которые никогда не побьют». Делорье — о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший голкипер «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс» Джефф Делорье высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Форвард «столичных» за карьеру забил 791 гол.

«Это один из тех рекордов в хоккее, когда ты смотришь на цифры и понимаешь: это один из тех рекордов, которые никогда не побьют. Если Ови побьёт рекорд Гретцки, это будет великолепно. А если он этого не сделает, пройдёт очень много времени, прежде чем кто-то другой сделает это», — приводит слова Делорье The Athletic.

Напомним, Овечкин занимает третью строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Вторым идёт Горди Хоу, забросивший 801 шайбу. На первом месте располагается Уэйна Гретцки, забивший 894 гола.