Илья Михеев с передачи Андрея Кузьменко отличился по ходу матча с «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 3-й период, счёт равный – 2:3.

На девятой минуте третьего периода гостям удалось отыграться в счёте усилиями 28-летнего российского форварда Ильи Михеева, который забросил шайбу с передач Элиаса Петтерссона и россиянина Андрея Кузьменко. Спустя две минуты уже Михеев ассистировал Элиасу Петтерссону на гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Илья Михеев принял участие в 19 матчах за «Ванкувер», в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

За «Сан-Хосе» по ходу матча результативным действием отметился ещё один российский хоккеист Александр Барабанов, записавший на свой счёт результативную передачу.