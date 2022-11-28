Епанчинцев: соперник играет уже третий матч за четыре дня. Будем разбираться

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).

«Не лучший наш матч… некачественный хоккей сегодня показали. Были какие-то микромоменты, вспышки… Будем разбираться, соперник играет уже третий матч за четыре дня. Мы должны быть свежее. Совершаем ненужные удаления, ошибки, много работы предстоит, будем разбираться, почему так произошло. Тем не менее набрали очко, и в овертайме был хороший шанс выиграть эту игру. Не забили буллит – пропустили в овертайме. Закон хоккея.

Проблемы в матчах с прямыми конкурентами? Да, надо уметь играть и такие матчи, они, возможно, ещё важнее, чем с лидерами. Легче на лидеров настроить, чем на соперников, которые идут рядом в таблице, здесь нужно умение более правильно сыграть. Тем не менее на этих моментах мы пока ещё недорабатываем, к сожалению», — приводит слова Епанчинцева на пресс-конференции официальный YouTube-канал «Амура».