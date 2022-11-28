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Александр Романов рассказал о своём силовом приёме, после которого началась драка

Александр Романов рассказал о своём силовом приёме, после которого началась драка
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о своём силовом приёме, после которого началась драка в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

«Я не знаю, почему парням сейчас не нравятся чистые силовые приёмы. Хоккей изменился. Например, 10 или 15 лет назад это не было бы даже серьёзным хитом. Это же весело», — приводит слова Романова журналист Штефан Рознер в своём «твиттере».

Напомним, за три минуты до окончания встречи между игроками обеих команд произошла массовая драка, начавшаяся после силового приёма Романова. Нападающий гостей Николя Делорье набросился на российского защитника, после чего вся пятёрка хозяев встала на защиту Александра.

В текущем сезоне у 22-летнего российского защитника 23 матча за «островитян», в которых он отличился шестью результативными передачами.

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