«Ванкувер» отправил Подколзина в АХЛ. У него 0 голов в сезоне НХЛ и травма после драки

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что российский нападающий Василий Подколзин отправлен в расположение клуба АХЛ «Эбботсфорд Кэнакс».
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился только тремя результативными передачами при отсутствии заброшенных шайб. В среднем за матч Подколзин проводил на льду 12 минут 46 секунд, его показатель полезности составил "-2".
В середине ноября россиянин подрался с нападающим «Бостона» Гриром. В том поединке Подколзин получил травму лица, в результате чего был вынужден пропустить несколько матчей канадской команды. После восстановления от травмы Василий вернулся в состав «Ванкувера», но сыграл только один матч и снова отправился в запас.
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