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Игрок «Витязя» объяснил, почему русские центрфорварды играют на вбрасываниях хуже канадцев

Игрок «Витязя» объяснил, почему русские центрфорварды играют на вбрасываниях хуже канадцев
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Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов поделился мыслями о позиции центрфорварда. Хоккеист подмосковной команды играет в этом амплуа. Кроме того, нападающий объяснил, почему российские центрфорварды играют на вбрасываниях хуже канадцев.

«Я понимаю значимость этой позиции, насколько важно иметь хорошего центра в команде. Это непростая позиция, но очень интересная. Меня пробовали убирать в край на несколько матчей, но моё любимое место — в центре звена. Там всегда нужно думать, просчитывать ходы. Российский центр на вес золота сейчас? Да, но любому центральному необходимо хорошо играть на вбрасываниях и в обороне. Мне пока себя возносить нет причин.

Недавняя критика российских центров от Алексея Терещенко лично меня как-то задела? Тут момент глобальный. Вот, например, игра на вбрасываниях — это важнейшее умение для центрфорварда. А когда у нас доходит дело до отработки этого элемента? Только когда ты попадёшь в молодёжную команду. До этого момента нет систематического обучения деталям, не учат, скажем, как правильно ставить клюшку на вбрасывании. Просто есть понимание, как это должно выглядеть — два игрока встают на «точку», надо выиграть шайбу. А ведь это целая наука!

Мне вот только в «Торпедо» стали впервые объяснять, как ставить клюшку правильно, как коньки ставить, смотреть на партнёров и соперников. Если взять любого канадца в КХЛ, то у него будет процент вбрасываний повыше, чем у наших ребят. Наверное, они как-то с детства работают над этим компонентом. При этом и у нас есть талантливые центральные, в том числе и по игре на точке. Мне, например, очень нравится, как Александр Кадейкин действует или Александр Свитов. Причём это габаритные парни, а был вот Антон Курьянов — маленький, хитрый, в полном порядке по-своему. У многих людей можно много чего почерпнуть интересного, и это я ещё про Дацюка не сказал. Там-то просто стоишь, рот открыв, и смотришь», — приводит слова Рассказова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что 30-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рассказов забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 18 очков.

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