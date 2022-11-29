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«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 6:1

«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 6:1
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1 (0:1, 4:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Вон (Вуд) – 06:06 (5x5)   1:1 Коробкин (Фисенко, Акользин) – 22:30 (5x5)   1:2 Карри (Лайпсик, Яковлев) – 34:18 (6x5)   1:3 Юров – 36:39 (5x5)   1:4 Коростелёв (Майе) – 38:38 (5x3)   1:5 Маклюков (Фисенко) – 53:01 (5x5)   1:6 Ерёменко – 57:37 (5x5)

На седьмой минуте Тайлер Вон с передачи Кайла Вуда вывел китайскую команду вперёд. На 23-й минуте Егор Коробкин сравнял счёт. На 35-й минуте Джош Карри вывел магнитогорцев вперёд при игре «шесть на пять». На 37-й минуте Данила Юров увеличил преимущество «Металлурга», а ещё через две минуты Никита Коростелёв с передачи Филиппа Майе забросил четвёртую шайбу. В третьем периоде ещё по разу забили Алексей Маклюков и Владислав Ерёменко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Мытищах сыграет с московским «Динамо». «Металлург» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 2 декабря.

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