«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 6:1

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1 (0:1, 4:0, 1:0).
На седьмой минуте Тайлер Вон с передачи Кайла Вуда вывел китайскую команду вперёд. На 23-й минуте Егор Коробкин сравнял счёт. На 35-й минуте Джош Карри вывел магнитогорцев вперёд при игре «шесть на пять». На 37-й минуте Данила Юров увеличил преимущество «Металлурга», а ещё через две минуты Никита Коростелёв с передачи Филиппа Майе забросил четвёртую шайбу. В третьем периоде ещё по разу забили Алексей Маклюков и Владислав Ерёменко.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Мытищах сыграет с московским «Динамо». «Металлург» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 2 декабря.
- 29 ноября 2022
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