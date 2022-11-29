«О нет!» Будро со стоном ответил на вопрос о близости Овечкина к рекорду по выездным голам

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро эмоционально отреагировал на вопрос, связанный с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир напомнил наставнику «косаток» перед матчем со «столичными», что 37-летний российский нападающий близок к тому, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в гостевых встречах.

«О нет!» — со стоном ответил Будро. Его слова передаёт журналист Томас Дранс на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что матч между «Ванкувером» и «Вашингтоном» состоится в ночь с 29 на 30 ноября по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Стартовое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.