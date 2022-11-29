«О нет!» Будро со стоном ответил на вопрос о близости Овечкина к рекорду по выездным голам
Поделиться
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро эмоционально отреагировал на вопрос, связанный с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир напомнил наставнику «косаток» перед матчем со «столичными», что 37-летний российский нападающий близок к тому, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в гостевых встречах.
«О нет!» — со стоном ответил Будро. Его слова передаёт журналист Томас Дранс на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что матч между «Ванкувером» и «Вашингтоном» состоится в ночь с 29 на 30 ноября по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Стартовое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.
Новость по теме«Один из тех рекордов, которые никогда не побьют». Делорье — о погоне Овечкина за Гретцки
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
22:50
-
22:47
-
22:35
-
21:58
-
21:15
-
21:02
-
20:43
-
20:10
-
19:37
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
17:57
-
17:28
-
16:58
-
16:33
-
15:52
-
15:28
-
14:08
-
13:57
-
13:23
-
12:35
-
12:15
-
11:43
-
11:32
-
11:19
-
10:50
-
10:10
-
09:41
-
09:20
-
09:11
-
09:04
-
08:30
-
08:22
-
07:15
Партнерский контент