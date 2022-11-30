Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в выездных матчах

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу первого периода выигрывают гости — 1:0.

На шестой минуте счёт открыл 37-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 402-м в выездных матчах. Благодаря этому Овечкин повторил рекорд великого канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в гостях. У обоих теперь по 402 гола.

Отметим, что Овечкин проводит свою 24-ю встречу в текущем сезоне. Российский нападающий забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 22 очка.