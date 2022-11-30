Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в выездных матчах
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу первого периода выигрывают гости — 1:0.
На шестой минуте счёт открыл 37-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 402-м в выездных матчах. Благодаря этому Овечкин повторил рекорд великого канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в гостях. У обоих теперь по 402 гола.
Отметим, что Овечкин проводит свою 24-ю встречу в текущем сезоне. Российский нападающий забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 22 очка.
Новость по теме«О нет!» Будро со стоном ответил на вопрос о близости Овечкина к рекорду по выездным голам
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
06:47
-
06:42
-
06:38
-
06:33
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
06:07
-
05:40
-
05:36
-
05:34
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:20
-
22:50
-
22:47
-
22:35
-
21:58
-
21:15
-
21:02
-
20:43
-
20:10
-
19:37
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
17:57
-
17:28
-
16:58
-
16:33
-
15:52
-
15:28
-
14:08
-
13:57
-
13:23
-
12:35
Партнерский контент