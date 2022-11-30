Овечкин — второй в истории НХЛ игрок после Гретцки по количеству матчей с 2+ голами

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу второго периода побеждают гости — 3:1.
К 12-й минуте встречи 37-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль. Как отмечает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», для нападающего матч с «Ванкувером» стал 160-м, в котором он забросил не менее двух шайб. Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству встреч с 2+ голами. Лидирует же великий канадский нападающий Уэйн Гретцки, у которого 189 таких матчей.
Отметим, что Овечкин проводит свою 24-ю встречу в текущем сезоне. Российский нападающий забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка.
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