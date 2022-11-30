«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» стал результативным матчем с овертаймом в истории НХЛ

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу в самом результативном матче сезона одержали гости со счётом 9:8.
Как сообщает служба статистики НХЛ этот матч стал самым результативным в истории лиги матчем с дополнительным временем. Эта встреча стала 12-й в истории НХЛ, в которой в один из моментов матча был зафиксирован счёт 8:8, и всего лишь второй за последние 30 лет. 27 октября 2011 года матч между «Филадельфией» и «Виннипегом» закончился со счётом 8:9. Также сегодняшний матч стал 12-м с 14 шайбами за два периода. В то же время за последние 35 лет такое случалось только один раз – во встрече «Тампы» и «Флориды» в октябре 2010-го.
После 22 матчей текущего сезона НХЛ «Сиэтл» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» в этой же конференции расположился на пятом месте.
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