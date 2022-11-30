«Я должен ему ужин». Голкипер «Филадельфии» — о сейве Замулы в матче с «Айлендерс»

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт рассказал, что должен российскому защитнику «лётчиков» Егору Замуле ужин. Россиянин спас «Филадельфию» отбив шайбу, летевшую в пустые ворота, когда голкипер уже был отыгран.

«Ребята проделали отличную работу. Замуле и Силеру я должен ужин», — цитирует вратаря журналист Джианна Хэн в своей соцсети.

Замула был вызван из АХЛ накануне матча. 22-летний игрок обороны в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Филадельфию» десять матчей, в которых набрал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В Американской хоккейной лиге Замула провёл две игры, в которых остался без результативных действий.

Харт в текущем сезоне принял участие в 16 матчах, в которых одержал семь побед и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,7%.