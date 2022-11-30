Епанчинцев о курьёзном голе в ворота «Амура»: обидно, но это хоккей, бывают такие ситуации

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал, что в третьем периоде матча с «Нефтехимиком» команда сыграла по счёту (5:1). Специалист выразил разочарование курьёзным голом соперника, который сорвал «сухой» матч вратарю хабаровского клуба Евгению Аликину.

«Хорошие два периода, забили хорошие голы. В третьем сыграли по счёту. С одной стороны — несолидно для зрителя. Но сопернику было некуда отступать. Где-то сыграли правильно, поймали хорошие моменты. К сожалению, пропустили курьёзный гол, не дали Женьке [Аликину] сыграть на ноль. Он выручал, оставлял нас в игре. Обидно — но это хоккей, бывают такие ситуации.

Нам нужна была реализация моментов и более-менее надёжная игра в обороне. Хоккей — иногда игра ошибок. В прошлом матче получалось не всё, но освежили какие-то моменты, выпустили четвёртое звено, здорово звено Вихарева сыграло. Это и стало ключом к победе», — цитирует Епанчинцева пресс-служба лиги.

В середине третьего периода защитник хабаровского клуба Руслан Педан попытался поймать шайбу на лету, но лишь переправил её за спину собственному вратарю, Евгению Аликину.

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