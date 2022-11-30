«Скупая мужская слеза». Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на рекордный гол Овечкина

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» отреагировала на рекордный гол 37-летнего российского нападающего команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».

«Скупая мужская слеза», — говорится в сообщении.

Напомним, капитан «столичных» открыл счёт в гостевой встрече. Благодаря этому он повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в гостях, после чего и вовсе стал лучшим снайпером в истории НХЛ в выездных матчах. Кроме того, Овечкин повторил достижение Яромира Ягра по количеству шайб, ставших первыми во встрече.

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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