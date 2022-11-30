Болельщики скандировали «Ови» в честь Овечкина на арене «Ванкувера» в концовке матча

Болельщики на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере скандировали «Ови!» в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В гостевой встрече с «Ванкувер Кэнакс» 37-летний капитан «столичных» оформил дубль, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых в выездных матчах.
«Ови! Ови! Ови!» кричалки, раздающиеся на «Роджерс-Арене», — написала журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
«Я не силён в расшифровке фанатских кричалок, но думаю, что некоторые в толпе пели Овечкину серенаду «Ови! Ови!», пока болельщики покидали арену», — вторил своей коллеге обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
- 30 ноября 2022
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