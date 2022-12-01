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Илья Самсонов – вторая звезда матча «Торонто» – «Сан-Хосе»

Илья Самсонов – вторая звезда матча «Торонто» – «Сан-Хосе»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил 23 сейва и был признан второй звездой матча. Первым стал Митчелл Марнер, на его счету один гол. А третье место у Остона Мэттьюса, который также отличился один раз.

На 25-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс. Уже через три минуты сравнял Мэтт Ньето. На 58-й минуте вывел хозяев вновь вперёд Пьер Энгвалль. На 59-й минуте точку поставил Митчелл Марнер.

Россияне Евгений Свечников и Александр Барабанов у гостей очки не набрали.

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