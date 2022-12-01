Давыдов: в «Ак Барсе» слишком много гонора, а в Челябинске, наоборот, всё скромно и вяло

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о проблемах «Ак Барса» и «Трактора» в текущем сезоне. Заслуженный хоккеист отметил невзрачную игру лидеров казанского клуба, а так же излишнее спокойствие главного тренера челябинского клуба Анвара Гатиятулина.

«Ещё в сентябре, когда многие называли «Ак Барс» главным фаворитом сезона, не соглашался. Да, в Казани хороший набор игроков и тренеров, но у нас же не конфетная фабрика, где намешал всё в коробку и набором продал. Всю осень бросалось в глаза, что в «Ак Барсе» слишком много гонора, это формированию команды и мешает. Да, Радулов — большой мастер, может выигрывать отдельные матчи, но в хоккее, если нет команды, то звёзды способны не только помочь, но и помешать. Удивило, что вчерашний матч Радулов вдруг пропустил.

А ещё возьмите Шипачева и Кагарлицкого. У нас в «Динамо» полтора года назад это был роскошный дуэт, он выигрывал многие матчи. А теперь смотрю за тем же Шипачёвым и вижу, что ему не комфортно. В игрока эпизода превратился снайпер Кагарлицкий. Удивительно! У нас в «Динамо» Олега Знарка очень хорошо дополнял Харийс Витолиньш, но теперь он где-то за рубежами. Были надежды, что в роли помощника раскроется другой «динамовец» Юрий Бабенко, но что-то пока не срастается. В итоге Знарок никак не может найти тренерского комфорта, он не в своей тарелке.

Что с «Трактором»? Здесь обратная ситуация по сравнению с Казанью. Там все тянут одеяло на себя, летят искры, а в Челябинске, наоборот, всё как-то скромно и вяло, нет огня. Хотя состав у «Трактора» очень приличный, сильнее, чем у других середняков Востока — «Салавата Юлаева» и «Сибири». Бурдасов, Ткачев, Тертышный, Шумаков, Бывальцев, Калинин, неплохой финн Пулккинен — где их голы? Не первый год смотрю за работой Анвара Гатиятулина. Наверное, он сильный теоретик, хорошо понимает хоккей, проводит много внутренней работы, но типаж главного тренера всё-таки должен быть немного иным. Нельзя постоянно быть спокойным и всё держать в себе. Без тренерской искры не возгорится пламя», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru

Напомним, «Ак Барс» после проигрыша «Сибири» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. «Трактор» после вчерашнего поражения от «Барыса» вылетел за пределы восьмёрки и занимает девятое место в таблице Востока.