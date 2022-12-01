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Форвард «Вашингтона»: Овечкин обошёл Великого, но есть ещё рекорды, которые он побьёт

Форвард «Вашингтона»: Овечкин обошёл Великого, но есть ещё рекорды, которые он побьёт
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта поделился мнением о рекорде 37-летнего нападающего команды Александра Овечкина по количеству голов в гостевых матчах. Капитан «столичных» оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Эти голы стали для него 402-м и 403-м в выездных встречах. Благодаря этому он побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Очевидно, что он нереален. Ови бьёт рекорд Великого и становится номером один в этом аспекте. Я даже сомневаюсь, что он знал об этом до тех пор, пока не закончилась такая хорошая для него встреча. И, очевидно, есть ещё рекорды, которые он побьёт», — приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин отстаёт от Гретцки на 101 гол в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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