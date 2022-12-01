Марун перевёл $ 2000 в фонд ментального здоровья от имени диктора, назвавшего его жирным

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун сделал пожертвование в размере $ 2000 в благотворительную организацию, которая занимается проблемами психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, от имени комментатора матчей «Бостона» Джека Эдвардса, назвавшего игрока жирным. Об этом сообщает The Score.

В недавнем матче между «Бостоном» и «Тампа-Бэй» комментатор бостонского клуба намекнул на лишний вес форварда, который составляет 108 кг.

«108 кг вес Маруна по данным первого дня тренировочного лагеря. У меня такое чувство, что он съел ещё несколько лишних пицц с этого времени. Голодание для Пэта Маруна равносильно четырём часам без еды. Эй, три Кубка Стэнли подряд, кто может спорить с его формулой?», — сказал Эдвардс в ходе комментирования матча «Бостон» — «Тампа-Бэй».

Марун является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» и «Тампа-Бэй». В текущем сезоне на счету 34-летнего нападающего 22 матча и четыре результативные передачи.