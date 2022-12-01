НХЛ назвала имена трёх звёзд ноября

Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена трёх звёзд ноября.

Третьей звездой прошедшего месяца признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. В 15 матчах в ноябре 25-летний канадец забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. Напомним в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) Марнер повторил рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке. Митчелл набрал очки в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев», который ранее делили Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989).

Второй звездой признан голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек. Прошлый месяц 26-летний чех закончил с восемью победами при одном поражении. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) Ванечек одержал 11-ю победу в первых 15 играх и повторил клубный рекорд, принадлежавший Шону Бурку (в сезонах-1987/1988 и 1988/1989).

Первое место занял американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. На счету 23-летнего хоккеиста 26 (15+11) очков в 14 матчах ноября. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги с 36 (19+17) очками в активе.