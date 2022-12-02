Обладатель Кубка Стэнли объяснил, чем Капризов похож на Макдэвида и Кросби

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» и бывший тренер Рик Токкет поделился мнением об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист рассказал, в чём 25-летний нападающий похож на главных звёзд Национальной хоккейной лиги — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз», а также Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».
«Его способность удерживать шайбы, вылезая из углов площадки, когда на нём висят соперники, делает его особенным игроком для меня. Макдэвид, Драйзайтль, Кросби — у них, как и у Кирилла, есть такой навык», — приводит слова Токкета The Athletic.
Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний российский нападающий «Миннесоты» принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 14 шайб и отдал 16 результативных передач. Он набрал 30 очков.
- 2 декабря 2022
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