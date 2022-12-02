«Адский игрок». Никита Кучеров поделился мнением о Кирилле Капризове

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Хоккеист «молний» рассказал, чем примечателен его соотечественник из стана «дикарей».

«Он мне нравится. Он хороший парень, забавный. Адский игрок. Он может ловко кататься, это уж наверняка. У него сильные ноги, всегда свежие.



Он мастеровитый, но грязный — в хорошем смысле. Он выносливый. Он достанет тебя. Он залезет тебе под кожу. «Это моя шайба», — вот его мысли. У него такой склад ума. И он ненавидит проигрывать. Это хорошо для «Миннесоты». У них точно есть один хороший игрок», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Капризов набрал 30 результативных баллов в 22 встречах регулярного чемпионата. Российский нападающий забил 14 голов и отдал 16 ассистов.