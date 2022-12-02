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Два ассиста Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в овертайме матча с «Сиэтлом»

Два ассиста Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в овертайме матча с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Шайбы за «Кэпиталз» забрасывали Мартин Фехервари и Конор Шири. За «Сиэтл» отличились Джейден Шварц и Янни Гурд. Отметим, что в ходе матча хозяева уступали в счёте в две шайбы, но смогли отыграться и перевести матч в овертайм. Уже на седьмой секунде овертайма победу «Сиэтлу» принёс Мэтти Бенирс.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Шири) – 07:36 (5x5)   0:2 Шири (Юханссон, Овечкин) – 14:04 (5x4)   1:2 Шварц (Данн, Бураковски) – 33:28 (5x4)   2:2 Гурд (Спронг, Данн) – 57:33 (5x5)   3:2 Бенирс (Бураковски) – 60:07 (3x3)

В следующем матче «Вашингтон» встретится на выезде с «Калгари Флеймз» 4 декабря. «Сиэтл» примет на своём льду «Флориду Пантерз» 4 декабря. «Кракен» одержали седьмую победу подряд.

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