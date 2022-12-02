Два ассиста Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в овертайме матча с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Шайбы за «Кэпиталз» забрасывали Мартин Фехервари и Конор Шири. За «Сиэтл» отличились Джейден Шварц и Янни Гурд. Отметим, что в ходе матча хозяева уступали в счёте в две шайбы, но смогли отыграться и перевести матч в овертайм. Уже на седьмой секунде овертайма победу «Сиэтлу» принёс Мэтти Бенирс.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на выезде с «Калгари Флеймз» 4 декабря. «Сиэтл» примет на своём льду «Флориду Пантерз» 4 декабря. «Кракен» одержали седьмую победу подряд.

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