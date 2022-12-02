Вуйтек-ст.: снижение лимита на легионеров в КХЛ приведёт к уменьшению количества команд

Бывший тренер Владимир Вуйтек прокомментировал ужесточение лимита на легионеров, которое произойдёт в 2023 году. В заявку клубов КХЛ в сезоне-2023/2024 смогут попасть лишь трое иностранных хоккеистов.

«Я слышал об этом, общался со старыми друзьями в клубах КХЛ. Они, конечно же, за то, чтобы оставить пятерых легионеров. Другой вопрос, что сейчас из-за политических событий трудно найти столько игроков хорошего уровня. Помните, были времена, когда можно было со всех клубов лиги набрать три-четыре команды иностранцев? А теперь легионеров на всех человек 25… У меня даже есть подозрения, что все эти изменения приведут к уменьшению количества команд в КХЛ, например, до 16, чтобы всем хватало российских хоккеистов высокого уровня.

Сейчас трудно привезти иностранца в Россию. В Чехии, Финляндии и Швеции действует запрет играть за сборную для тех, кто будет выступать в КХЛ. Поэтому хоккеисты предпочитают оставаться в Европе. Знаю, что у многих команд КХЛ есть большая проблема с вратарями, а у нас в Чехии много хороших голкиперов, школа очень развита. Но они сейчас не поедут в КХЛ ни за какие деньги, потому что руководство федерации хоккея и журналисты оказывают серьёзное давление по этому поводу. Эти ребята потом просто-напросто не найдут работу в Европе. В сложное время мы живём», — цитирует Вуйтека BetOn.

Напомним, сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата. Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет сокращён до трёх в 2023 году.

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