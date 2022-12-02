Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен стал автором необычного рекорда НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен стал автором необычного рекорда НХЛ
Комментарии

В Ньюарке состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен стал автором необычного рекорда. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 11-й секунде, а также принёс победу своей команде на 33-й секунде овертайма. Джохансен стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто забил в первые 35 секунд после начала матча и отличился в первые 35 секунд овертайма в той же встрече, сообщает Opta Stats.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Смит, Экхольм) – 00:11 (5x5)   0:2 Сиссонс (Йози) – 19:16 (5x5)   1:2 Баль (Хьюз, Хаула) – 21:57 (5x5)   2:2 Братт (Хишир, Хьюз) – 22:30 (5x4)   3:2 Хольц (Сиверсон, Хаула) – 24:35 (5x4)   3:3 Гранлунд (Форсберг, Джохансен) – 59:50 (6x5)   3:4 Джохансен (Дюшейн) – 60:33 (3x3)

В текущем сезоне 30-летний канадский нападающий провёл за «хищников» 22 матча, в которых набрал 14 очков — забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. «Нэшвилл» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ.

Новость по теме
Форвард «Нэшвилла» признался, что в Праге ему больше всего запомнилось пиво
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022