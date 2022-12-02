Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен стал автором необычного рекорда НХЛ

В Ньюарке состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен стал автором необычного рекорда. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 11-й секунде, а также принёс победу своей команде на 33-й секунде овертайма. Джохансен стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто забил в первые 35 секунд после начала матча и отличился в первые 35 секунд овертайма в той же встрече, сообщает Opta Stats.
В текущем сезоне 30-летний канадский нападающий провёл за «хищников» 22 матча, в которых набрал 14 очков — забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. «Нэшвилл» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ.
- 2 декабря 2022
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