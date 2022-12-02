Епанчинцев: «Торпедо» играет в атакующий хоккей, по крайней мере, старается

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отметил атакующий хоккей в матче с нижегородским «Торпедо» (4:2), а также рассказал о дебюте за клуб нападающего Станислава Бочарова, недавно обменянного из «Салавата Юлаева».

«Думаю, был хороший хоккей, зрителям понравился. Понимали, что соперник играет в атакующий хоккей, по крайней мере, старается в него играть. И мы тоже попытались. Забили хорошие голы, понимали, что соперник после этого будет играть ещё агрессивнее и наглее. Поймали соперника, дотерпели и победили. Повторюсь — такой хоккей болельщикам нравится. Грядущие матчи с «Адмиралом» — это дерби. Думаю, ещё что-то говорить тут не стоит.

Дебют Бочарова за «Амур»? Мы понимали, что физическое состояние Бочарова оставляет желать лучшего, он пролетел несколько часов. В третьем периоде он уже разбегался, если хоккейным термином сказать. Было хорошее движение и два хороших голевых момента, он мог забить сегодня. Надеемся, что от игры к игре он будет только прибавлять и помогать нашей команде. Селекция не останавливается, работа идёт, ищем в том числе и защитников. Это непросто сделать, учитывая сегодняшний рынок. Надеемся, усиление в оборону тоже будет», — цитирует Епанчинцева пресс-служба лиги.

«Амур» одержал вторую победу подряд и 5 декабря встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом». «Торпедо» 4 декабря встретится на выезде с «Сибирью». Благодаря этой победе «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, хабаровчане отстают от «Ак Барса» на два очка.