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«Салават Юлаев» победил «Трактор» в матче с 10 голами. Челябинцы трижды отыгрывались

«Салават Юлаев» победил «Трактор» в матче с 10 голами. Челябинцы трижды отыгрывались
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (2:1, 1:1, 3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Коледов – 08:20 (5x5)   1:1 Бывальцев (Хэмилтон, Бурдасов) – 11:18 (5x4)   2:1 Шмелёв (Кадейкин) – 19:42 (5x5)   2:2 Тертышный (Ткачёв) – 24:11 (5x5)   3:2 Аймурзин (Хмелевски, Шмелёв) – 28:52 (5x5)   3:3 Яруллин (Ткачёв) – 47:40 (5x5)   4:3 Антипин (Кадейкин) – 51:13 (5x5)   5:3 Санников (Тимкин) – 56:55 (5x5)   6:3 Башкиров – 57:17 (5x5)   6:4 Карпухин (Горюнов-Рольгизер, Хохряков) – 59:17 (5x5)

На девятой минуте Павел Коледов вывел уфимцев вперёд. На 12-й минуте Алексей Бывальцев в большинстве сравнял счёт. За 18 секунд до конца первого периода Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина вновь вывел «Салават» вперёд. На 25-й минуте Никита Тертышный после паса Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте Данил Аймурзин забил третий гол уфимцев. На 48-й минуте челябинцы вновь отыгрались усилиями Альберта Яруллина. На 52-й минуте Виктор Антипин с передачи Александра Кадейкина в четвёртый раз поразил ворота гостей. В конце встречи ещё по разу отличились Степан Санников и Данил Башкиров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Астане сыграет с «Барысом». «Трактор» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 4 декабря.

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