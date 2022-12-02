«Салават Юлаев» победил «Трактор» в матче с 10 голами. Челябинцы трижды отыгрывались

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (2:1, 1:1, 3:2).

На девятой минуте Павел Коледов вывел уфимцев вперёд. На 12-й минуте Алексей Бывальцев в большинстве сравнял счёт. За 18 секунд до конца первого периода Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина вновь вывел «Салават» вперёд. На 25-й минуте Никита Тертышный после паса Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте Данил Аймурзин забил третий гол уфимцев. На 48-й минуте челябинцы вновь отыгрались усилиями Альберта Яруллина. На 52-й минуте Виктор Антипин с передачи Александра Кадейкина в четвёртый раз поразил ворота гостей. В конце встречи ещё по разу отличились Степан Санников и Данил Башкиров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Астане сыграет с «Барысом». «Трактор» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 4 декабря.

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