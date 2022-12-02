«Трактор» проиграл в четырёх матчах подряд. Следующая встреча — с «Авангардом»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (2:1, 1:1, 3:2).

Для челябинцев это поражение стало четвёртым подряд и восьмым в последних 10 матчах. На этом отрезке «Трактор» неудачно выступил во встречах с «Адмиралом» (0:3, 0:1), «Амуром» (0:2), «Металлургом» (1:2 ОТ), «Автомобилистом» (2:3 ОТ), «Спартаком» (3:5), «Барысом» (1:4) и на этот раз с «Салаватом» (4:6).

В то же время челябинцы смогли одержать две победы — обе в матчах с хабаровским «Амуром»: 3:2 и 3:2 в овертайме.

Отметим, что в следующей встрече «Трактор» сыграет с «Авангардом» в Омске. Встреча запланирована на 4 декабря.