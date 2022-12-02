Главный тренер «Салавата» объяснил, почему клуб обменял форварда Бочарова
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» прокомментировал обмен нападающего Станислава Бочарова в «Амур».
«Сложно ли далось решение расстаться с Бочаровым? Да, было сложно, потому что это всегда неприятный момент. Я желаю Стасу удачи, он хороший игрок, просто здесь у него не получилось. Мы не нашли ему место, не нашли роль авторитетному, взрослому игроку. Ему она была нужна, а держать игрока в ротации было неправильно по отношению к нему.
Возвращение Хо-Сэнга? Ожидаем его в скором будущем. Всё зависит от МРТ и снимков, которые он сделает на днях. Уже от этого доктор даст ему рекомендации, когда он сможет приступить к тренировкам», — сказал Козлов на пресс-конференции.
Новость по теме«Салават Юлаев» победил «Трактор» в матче с 10 голами. Челябинцы трижды отыгрывались
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
21:10
-
20:54
-
20:29
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24
-
16:55
-
16:20
-
15:33
-
15:22
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:04
-
10:38
-
10:23
-
10:02
Партнерский контент