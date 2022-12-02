Главный тренер «Салавата» объяснил, почему клуб обменял форварда Бочарова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» прокомментировал обмен нападающего Станислава Бочарова в «Амур».

«Сложно ли далось решение расстаться с Бочаровым? Да, было сложно, потому что это всегда неприятный момент. Я желаю Стасу удачи, он хороший игрок, просто здесь у него не получилось. Мы не нашли ему место, не нашли роль авторитетному, взрослому игроку. Ему она была нужна, а держать игрока в ротации было неправильно по отношению к нему.

Возвращение Хо-Сэнга? Ожидаем его в скором будущем. Всё зависит от МРТ и снимков, которые он сделает на днях. Уже от этого доктор даст ему рекомендации, когда он сможет приступить к тренировкам», — сказал Козлов на пресс-конференции.