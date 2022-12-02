Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», Боб Хартли является основным кандидатом на пост главного тренера «Ак Барса».
Стороны практически договорились обо всех условиях соглашения.
Напомним, сегодня, 2 декабря, «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера команды. Специалист руководил казанцами с лета 2022 года и ушёл из клуба по собственному желанию.
«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. Под руководством Олега Знарка клуб в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. У «Ак Барса» на данный момент 38 очков. Знарок пришёл в казанскую команду летом 2022 года, заключив соглашение на один сезон.
Хартли в сезоне-2020/2021 выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом».
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:37
-
21:10
-
20:54
-
20:29
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24
-
16:55
-
16:20
-
15:33
-
15:22
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
Партнерский контент