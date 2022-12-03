Кравцов — о первой шайбе в сезоне: хочется выигрывать, об очках пока вообще не думаю

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов разочарован поражением в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ). Россиянин в прошедшем матче забросил первую шайбу в текущем сезоне.

«Нужно забыть эту игру как можно быстрее и настраиваться на следующий матч. Я всё равно не доволен своей игрой, могу играть лучше. Гол — это приходящее и уходящее, хочется выигрывать, а об очках пока вообще не думаю», — цитирует Кравцова пресс-служба клуба.

На 11-й минуте матча российский нападающий Виталий Кравцов с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и американского защитника Адама Фокса забросил свою первую шайбу в сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина в текущем сезоне восемь матчей и 2 (1+1) набранных очка.