Кравцов — о первой шайбе в сезоне: хочется выигрывать, об очках пока вообще не думаю
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов разочарован поражением в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ). Россиянин в прошедшем матче забросил первую шайбу в текущем сезоне.
«Нужно забыть эту игру как можно быстрее и настраиваться на следующий матч. Я всё равно не доволен своей игрой, могу играть лучше. Гол — это приходящее и уходящее, хочется выигрывать, а об очках пока вообще не думаю», — цитирует Кравцова пресс-служба клуба.
На 11-й минуте матча российский нападающий Виталий Кравцов с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и американского защитника Адама Фокса забросил свою первую шайбу в сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина в текущем сезоне восемь матчей и 2 (1+1) набранных очка.
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