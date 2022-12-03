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Форвард «Трактора»: у большинства команд было две игры на Дальнем Востоке, а у нас четыре

Форвард «Трактора»: у большинства команд было две игры на Дальнем Востоке, а у нас четыре
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Нападающий «Трактора» Кирилл Капустин рассказал, что челябинская команда пребывает на спаде после тяжёлого выезда на Дальний Восток. Также нападающий высказался о личностных качествах главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.

«Давать оценки могут специалисты и болельщики, выскажу только своё мнение. Атмосфера в команде профессиональная, все переживают, но никто не отчаивается. Идёт какой-то отрезок невезения, страдает реализация. Но моменты «Трактор» создаёт, значит, всё будет нормально. Никто не ищет оправданий, но неделя на Дальнем Востоке — это нагрузка. Причём у подавляющего большинства команд в Хабаровске и Владивостоке — две игры, а у нас было четыре, спаренные. Жили по челябинскому времени, видели свет и солнце час-полтора в день, организм не понимал, что происходит. Мне кажется, после такого турне любая команда вряд ли избежит спада. И травм тоже.

Возможная отставка Гатиятулина? Иногда смешно читать какие-то статьи, в них не всегда правда. Никак не могу назвать Гатиятулина мягким или тихим тренером. Те, кто находится в раздевалке «Трактора», знают, что в нужный момент наш главный может и надавить, и громко высказаться. У него большой опыт работы, в том числе в сборной России. О чём тут говорить?

На самом деле календарь чемпионата очень жёсткий, тренировок практически нет, матчи идут один за другим. Многим ребятам такой режим нравится, мне тоже. Но, к сожалению, пока страдает результат. Необходимо делать выводы. Отрыв от зоны плей-офф у нас минимальный, каждый матч в общем-то решающий. Для меня сейчас самое главное — залечить травму и вернуться в строй. Нужно помогать команде», — цитирует нападающего Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» 4:6. Для челябинцев это поражение стало четвёртым подряд и восьмым в последних 10 матчах. На этом отрезке «Трактор» неудачно выступил во встречах с «Адмиралом» (0:3, 0:1), «Амуром» (0:2), «Металлургом» (1:2 ОТ), «Автомобилистом» (2:3 ОТ), «Спартаком» (3:5), «Барысом» (1:4) и на этот раз с «Салаватом» (4:6). В следующей встрече «Трактор» сыграет с «Авангардом» в Омске. Матч запланирован на 4 декабря. «Трактор» упал на 10-е место в таблице Восточной конференции, отставая от «Амура», находящегося на восьмом месте, на одно очко.

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